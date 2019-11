Deti do 15 rokov dostanú občiansky preukaz. Bude bez fotografie

15.11.2019, 13:52 | TASR

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (14. 11.) podpísala novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra.