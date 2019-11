Diaľničné mýto je zlatá baňa. Lenže nie pre štát

22.11.2019, 16:10 | Vladimír Maťo | © 2019 News and Media Holding

Viac ako polovica ziskov z mýta vybraného na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy putuje na účet firmy SkyToll a ďalších dodávateľov. Napriek tomu, že nákup systému zaplatil štát, nevlastní ho. Nastavenie je neefektívne a nehospodárne, upozorňujú analytici Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Pripomínajú, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dáva viac peňazí z mýta na vlastnú prevádzku než na výstavbu nových úsekov.

Súkromná spoločnosť SkyToll českého podnikateľa Petra Syrovátka prevádzkuje systém na výber mýta na Slovensku od roku 2010. Zmluvu so štátom podpísala, hoci sa do súťaže v roku 2007 prihlásila s najdrahšou ponukou. Jej cena 863 miliónov eur bola o 233 miliónov vyššia ako druhá najvyššia ponuka firmy Kapsch. Kontrakt napriek tomu dostala a mýto na slovenských cestách bude vyberať najmenej do roku 2022.

Darí sa aj vtedy, keď sa nedarí

Zo zmluvy NDS s firmou SkyToll z roku 2009 vyplýva, že štát do vypršania kontraktu súkromníkovi musí za mýtny systém zaplatiť 716 miliónov eur bez DPH. To však nie je konečná suma, upozorňuje NKÚ, „zmluva umožňuje viaceré navýšenia ceny cez rôzne odmeny, dodatky či zohľadnenie miery inflácie,“ poukazujú kontrolóri.

Štátna diaľničná akciovka je navyše k súkromníkovi mimoriadne štedrá aj pri zohľadňovaní hospodárskeho vývoja. Kým v čase inflácie ročná cena služby rástla, v období deflácie

