Česi zacielili na online gigantov. Nová daň by mala do štátnej kasy priniesť miliardy

20.11.2019, 06:00 | Jaroslav Fabok

Facebook, Google či Amazon a ostatné internetové platformy dostanú v Čechách finančne zabrať. Vláda na čele s Andrejom Babišom plánuje radikálne zvýšiť sadzbu digitálnej dane, ktorá by mala naplniť štátnu kasu. Česká republika by sa tak mohla stať vzorom aj pre ostatné členské krajiny EÚ, ktoré so zvýšením digitálnej dane v krátkej budúcnosti počítajú.