Dizajnér Aaron Draplin: Nebojte sa presviedčať, ak sa vám niečo páči. Ale citlivo

Aaron Draplin je svetoznámy americký dizajnér. Jeho tvorbu rozpoznáte veľmi ľahko vďaka výraznému vintage štýlu, ktorý považuje za perfektnú kombináciu funkcie a sofistikovanej jednoduchosti. Aaron bude jedným z hlavných spíkrov na konferencii By Design, ktorá sa uskutoční v 8. júna v Bratislave.

Aaron Draplin je veľký pohoďák, v šiltovke vyzerá ako dobrý kamoš z americkej ulice. Je zároveň jeden z najznámejších grafických dizajnérov na svete. Miluje papier, ilustrácie, tvrdú muziku, svoj van a poctivú robotu. Medzi jeho klientov v minulosti patrili časopis Esquire či Wired, značky Patagonia, Nike, Target a Ford či administratíva bývalého prezidenta Baracka Obamu a socialistu Bernieho Sandersa.

A. Draplin má rád dotyk a vôňu papiera, preto vyrába špeciálne edície plagátov a vlastné notesy pod značkou Field Notes. V roku 2016 vydal knihu Pretty Much Everything, ktorá je zoznamom prípadových štúdií, inšpirácií, príbehov z jeho ciest, máp, návodov a rád pre začínajúcich i pokročilých dizajnérov.

Jeho značka Draplin Design Co (známa pod skratkou DDC) sa vyznačuje „vysokou úrovňou remeselnej zručnosti a kvality, ktorá nás drží bdelých do hlbokej noci mokrého Portlandu“. V mladosti ho ovplyvnil skateboarding, pričom životný štýl slobody ducha razí dodnes. Veľmi blízko má k punku, dodnes rád hráva na gitare. Prvú basu mu kúpil strýko, keď mal 17 rokov.

TREND sa s A. Draplinom zhováral pri príležitosti konferencie By Design. Táto akcia je dôvodom, prečo svetoví dizajnéri majú dôvod doraziť do Bratislavy, pozdvihnúť a inšpirovať slovenskú dizajnovú scénu.

Pamätáte si na svoje prvé logo?

Bolo to ešte na strednej škole. Spravil som logo pre chlapíkov, ktorí mali pizzeriu, kde som vtedy pracoval. Neskôr sme hrávali ako dídžeji na svadbách, a tak som urobil logo na vizitky. Mali to za to zaplatiť pár stoviek dolárov, ale nestalo sa. Môj otec sa naštval a povedal, že sa s nimi budeme súdiť. Súd sme vyhrali. Mal som vtedy sedemnásť.

Ako ste tvorili návrhy kedysi a čo sa zmenilo?

Hneď po vysokej škole bolo všetko analógové. Maľovanie a kresba boli mojim záchranným lanom, kým som si nekúpil prvý počítač, na ktorý som si nasporil na brigádach na Aljaške. Vtedy sa to zmenilo a ja som mohol súťažiť so zvyškom dizajnérskej komunity.

Čo v praxi znamená vytvoriť logo?

Začínam kresliť klasicky na papieri. Komunikujem s klientom o mojich nápadoch a jeho pripomienkach. Na webe si vyhľadám, kto je jeho konkurencia, ako vyzerá trh, kam sa chce klient dostať, voči čomu sa chce vyhraniť, s čím má problémy. Potom kreslím a pracujem, pracujem a ešte raz pracujem. Keď už je logo navrhnuté na papieri, idem za ilustrátorom a dáme ho do počítača.

Ako dlho trvá, kým vytvoríte nové logo?

Niekedy to ide rýchlo, niekedy to trvá veľmi dlho. No o tom to celé je. Preto mám rád tento džob. Je o objavovaní, skladaní puzzle. Niekedy to môže byť naozaj frustrujúce.

Logá, ktoré vytvoril Aaron Draplin

Kreatívny človek potrebuje inšpiráciu. Čo inšpiruje vás?

Aby som zaplatil nájom. Chcem byť dobrý občan, snažím sa žiť svoj život tvorivo a to je moja každodenná inšpirácia. Snažím sa dobre využiť svoj čas, byť produktívny a ľudsky dobrý. Páčia sa mi ľudia, ktorí vytvárajú skvelé veci, ale robia ich po svojom, vlastným štýlom. Má to svoje kúzlo.

V oblasti dizajnu ste považovaný za špičku. Aké značky obdivujete, či už kvôli prevedeniu alebo osobnej preferencii?

Mám rád všetko od Applu. Všetky jeho produkty sú čisté, vyvážené. Niekedy som frustrovaný, keď to porovnám s inými značkami, pri ktorých nie všetko funguje tak, ako má. Pri Appli všetko funguje, jeho produkty sú krásne v rukách. Sú, samozrejme, drahé, ale sú skrátka krásne. Sám každý deň používam mobil i laptop od Applu.

Vaša kariéra sa od začiatku spájala so snowboardingom. Pracovali ste v Snowboard Magazine i pre výrobcu snowboardov. Ako vás táto éra ovplyvnila?

Nie veľmi. Čo ma však snowboard a v lete skateboard naučili, je byť nezávislý. Vtedy som nemal veľa peňazí. Musel som robiť rozhodnutia

