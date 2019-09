Dlhy Slovákov ako u jediných prevyšujú úspory. Sme rekordéri

20.09.2019, 10:30 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Jednoznačne najzadlženejší v regióne. To sú závery štúdie o rozdelení bohatstva z dielne svetovej poisťovne Allianz. Oproti susedom z Česka alebo Maďarska disponuje priemerný Slovák menej finančnými aktívami a je nepomerne viac zadlžený.

Ekonomický protekcionizmus nemá víťazov, prehrávajú bohaté, ale aj chudobné krajiny. Konštatuje to nová správa z dielne Allianz s názvom Global Wealth Report 2019, ktorá analyzovala finančný majetok a dlhy domácností v 53 krajinách sveta.

Headlinom celej správy je, že „finančný majetok domácností vo vyspelých aj v rozvíjajúcich sa krajinách po prvýkrát klesol“. Síce ide iba o 0,1 percenta, ale je to po prvý raz, čo sa nestalo ani na vrchole finančnej krízy v roku 2008.

Ak by sa finančná situácia v roku 2018 dala charakterizovať jedným slovom, podľa analytikov Allianzu by to bola neistota. Prečo bol rok 2018 prelomový? Môže za to hlavne obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, neistá situácia okolo Brexitu, menová politika, ale aj situácia na akciových trhoch, ktoré podľa spoločnosti Allianz klesli minulý rok o 12 percent.

Rekordéri zo Slovenska

Do analyzovaných krajín patrí aj Slovensko. Allianz ich zaradilo do bloku východnej Európy, kam spadá 11 členských krajín EÚ vrátane našich susedov, pobaltských štátov a balkánskych štátov. Dlh priemerného Slováka

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť