Dnes na dôchodku, zajtra v práci. Naša životná úroveň bude závisieť od seniorov

11.09.2019, 19:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Približne o 30 rokov bude Slovensko patriť spolu s Poľskom ku krajinám, kde na jedného pracujúceho pripadne takmer jeden človek v dôchodkovom veku. Uvádza to nedávna štúdia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá vyzýva, aby vlády pomáhali zapájať seniorov do práce.

Keďže pribúda duševnej a mentálnej práce a ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku, proces zapájania seniorov bude zrejme nevyhnutný na to, aby sa udržala súčasná životná úroveň vyspelých krajín. V minulom roku pracovalo vo vyspelých krajinách združených pod hlavičkou OECD v priemere až 64 percent ľudí vo veku 55 až 64 rokov. Iba za dekádu narástol tento stav o osem percentuálnych bodov. A bude zrejme pokračovať.

Vyspelé ekonomiky rýchlo starnú a ak si chcú udržať životnú úroveň, musia robiť všetko preto, aby aktívne zapájali seniorov do pracovného procesu. Bude to kvôli demografii nevyhnutné, odporúča Organizácia vo svojej štúdii s názvom Working Better with Age.

V roku 2050 totiž hrozí, že v rozvinutých ekonomikách, kam patrí aj Slovensko, pribudne o 40 percent viac ľudí v dôchodkovom alebo neaktívnom veku, v pomere na jedného pracujúceho človeka. V roku 2018 v krajinách OECD na sto aktívnych zamestnancov pripadlo priemerne 42 dôchodcov. V roku 2050 to už bude 58 dôchodcov.

S trochu nadsázky sa dá povedať, že pod vplyvom demografickým zmien súčasný vek odchodu do dôchodku môže o pár rokov znamenať vek, kedy bude bežné aktívne pracovať.

Seniori v Európe

TREND vybral niekoľko grafov, ktoré porovnávajú stav demografie a seniorov na trhu práce s okolitými štátmi v strednej Európe.

Mediánový vek v polovici tohto storočia má narásť najrýchlejšie spomedzi krajín strednej Európy v Poľsku a na Slovensku. O niečo pomalšie by mal rásť v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku. Ide o trend, ktorý je prítomný vo väčšine vyspelých štátov.





Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zasiahne starnutie najviac.

