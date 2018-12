Do Benátok len za poplatok. Talianska vláda zvažuje, že pre mestá zavedie vstupné

31.12.2018, 21:30 | TASR

Pre turistov navštevujúcich talianske Benátky by mohla v priebehu nadchádzajúceho roka vzniknúť nová povinnosť zakúpiť si vstupenku do tohto historického mesta na lagúne. Vyplýva to z medializovaných informácií, ktoré prevzala rakúska tlačová agentúra APA.