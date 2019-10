Z Londýna do New Yorku za hodinu. Do boja o Concorde vstúpil nový hráč

07.10.2019, 14:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Komerčné dopravné lietadlá neprelomili rýchlosť zvuku od roku 2003, kedy lietadlá Concorde išli do predčasného dôchodku. Niektoré letecké spoločnosti teraz dúfajú, že sa im podarí éru nadzvukových letov pre verejnosť obnoviť. Ich lietadlá by mohli začať lietať už o pár rokov.

V posledných rokoch sa s leteckými firmami, ktoré chcú oživiť lety nadzvukovou rýchlosťou, takpovediac roztrhlo vrece. Po vynútenom konci strojov Concorde, ktorých koniec spôsobila okrem jednej tragickej nehody aj ich ekonomická nerentabilita, sa téma supersonických lietadiel dostala na pokraj záujmu. Tomu je ale podľa všetkého koniec. O prekonanie zvukovej bariéry sa uchádza čoraz viac hráčov.

Pred týždňom pritiahol pozornosť médií šéf Britskej vesmírnej agentúry, ktorá pracuje na vývoji nového nadzvukového stroja. Podľa neho bude možné do roku 2030 skrátiť dobu letu z Londýna do austrálskeho Sydney na menej ako štyri hodiny. To by znamenalo, že let z Veľkej Británie do USA by sa skrátil na menej ako hodinu.

Klenotom nového stroja má byť jeho motor, ktorý umožní komerčným letom dosiahnuť rýchlosť viac ak päť machov (6125 kilometrov za hodinu).

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť