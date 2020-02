Do Číny lietať nebudú. Lufthansa a ďalšie aerolínie predlžujú pauzu

14.02.2020, 13:59 | TASR

Letecké spoločnosti Lufthansa, Swiss a Austrian Airlines až do 28. marca predlžujú pozastavenie letov do a z Pekingu, ako aj do a zo Šanghaja. Lety prevádzkované nemeckou spoločnosťou Lufthansa boli pôvodne zastavené do 29. februára.