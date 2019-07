Do slovenských kasín nesmie vkročiť stotisíc ľudí. Sme krajinou gamblerov?

26.07.2019, 16:03 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

Nedávny článok TRENDU o manažéroch závislých na kokaíne upriamil pozornosť aj na iné druhy závislostí, vrátane hazardného hráčstva, ktoré medicína označuje ako diagnózu F63.0. Počet prípadov na Slovensku rastie podľa odborníkov najmä v súvislosti s dostupnosťou hazardných hier. Jedným z pomocných riešení bolo zavedenie Registra vylúčených osôb. Ten priniesol aj kuriózne situácie, keď zamestnanci herní kontrolovali pri vstupe nielen hráčov, ale aj upratovačky či dodávateľov tovaru. TREND sa s polročným odstupom pozrel na účinky zavedenia registra v praxi.

Na Slovensku sú podľa štatistík s diagnózou patologického hráčstva každoročne ústavne hospitalizované vyše tri stovky pacientov. Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a psychiatra Ľubomíra Okruhlicu je však na lôžku liečených len približne 15 percent celkového počtu pacientov.

Ostatní navštevujú lekárov ambulantne. Znamená to, že na Slovensku sa ročne lieči viac ako 2 000 diagnostikovaných gamblerov. Výdavky na ich terapiu vlani podľa štatistík zdravotných poisťovní dosiahli približne 280-tisíc eur.

Register ukázal neliečených gamblerov

Celkové počty hazardných hráčov sú však vyššie. Nie všetci sú totiž ochotní a odhodlaní podstúpiť aj liečbu. O tom, že existuje silná nepodchytená skupina gamblerov sa presvedčili psychiatri po tom, ako vstúpil začiatkom tohto roka do platnosti Zákon o hazardných hrách.

Ten vniesol do praxe okrem iného inštitút Registra vylúčených osôb. Ľudí, ktorí sú v ňom zapísaní, nemôžu zamestnanci herní a kasín pustiť po legitimizácii dovnútra. Mnoho neliečených hráčov motivoval register k ich vôbec prvej – a aj jedinej – návšteve psychiatra.

Jednoducho chceli, aby ich lekár s ich súhlasom zapísal do registra. Zápis pre nich predstavuje poistku, že pokiaľ by aj chceli ísť do herne, zamestnanci by ich dnu nevpustili.

Kasíno s ruletouZdroj: TASR/AP

Podľa zákona sú zamestnanci herní, kasín a iných zariadení povinní overiť cez elektronický systém totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do prevádzky. Kontrolou tak musia prejsť aj samotní zamestnanci, upratovačky, opravári či dodávatelia tovaru, čo potvrdila aj Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier. Ku koncu júna bolo v registri vylúčených osôb zapísaných vyše 103-tisíc ľudí.

Je na Slovensku stotisíc gamblerov?

To však automaticky neznamená, že na Slovensku máme 103-tisíc patologických hráčov. Do registra sú totiž zapísaní

