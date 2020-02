Do kín mieri snímka V sieti. Režisér chce spoločenskú diskusiu

20.02.2020, 18:17 | TASR

Zneužívaniu detí na internete sa venuje nový česko-slovenský film V sieti. Celovečerný dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupovej predstavili tvorcovia a jeho tri protagonistky vo štvrtok v Bratislave. Slovenským koproducentom filmu je Peter Kerekes.

Tri herečky, tri izby, desať dní a 2458 sexuálnych predátorov, to je experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete.

Tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú za úlohu prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach predstierať, že majú 12 rokov.

V kópiách detských izieb postavených vo filmových ateliéroch si chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili.

Väčšina mužov požaduje sex prostredníctvom videohovoru, posiela fotografie svojich prirodzení, odkazy na porno alebo sa dievčatá pokúša vydierať.

Neprehliadnite Sviňa v kinách boduje, cez víkend prepísala ďalší rekord

Od štvrtka do nedele boli slovenské multiplexy najplnšie v novodobej histórii meraní

Ide im o diskusiu

„Odborníci na túto problematiku hovoria, že deti by sa mali učiť návyky, ako sa správať v on-line prostredí, vo veku ôsmich, deviatich rokov, dozvedať sa to neskôr je neskoro,“ vyhlásil na tlačovej konferencii V. Klusák.

„Na českých školách narážame napríklad na to, že niektorí učitelia by to radi preberali až s 11-, 12-ročnými deťmi, pretože tá téma im pripadá šteklivá. Ale to je chyba, v tom čase už deti na tých sociálnych sieťach dávno sú a realizujú tam niečo, čo ich uvrhne do spletitých sietí,“ poznamenal režisér.

V. Klusáka na jeseň roku 2017 oslovila telefonická spoločnosť, aby nakrútil virálne video, ktoré by radikálnym spôsobom upozornilo na rýchlo narastajúce čísla zneužitých detí na českom internete. Režisér k projektu prizval kolegyňu Barboru Chalupovú a spoločne sa pustili do rešerší formou pokusu.

„Založili sme falošný profil 12-ročnej slečny, aby sme na vlastnej koži vyskúšali, ako to prebieha. Za päť hodín nás oslovilo 86 mužov a všetci požadovali sex. Došlo nám, že toto sa nedá spracovať v krátkom virálnom videu, že musíme natočiť celovečerný dokumentárny film,“ priblížil pre TASR genézu snímky zaznamenávajúcej fenomén, ktorý sa odohráva za zavretými dverami detskej izby.

Nie na ľahkú váhu

„Chceli sme čo najpresnejšie ukázať všetky triky a manipulácie, ktoré predátori vo svojej komunikácii s deťmi používajú,“ hovorí B. Chalupová s tým, že dokumentaristi si uvedomovali etickú krehkosť svojho experimentu, preto ho hneď od začiatku konzultovali s odborníkmi – psychologičkami, sexuologičkou, právnikom a políciou.

Hlavné predstaviteľky 12-ročných dievčat hľadali tvorcovia filmu medzi herečkami s autentickým nehereckým prejavom. Napokon je v trojici iba jedna skutočná herečka Tereza Těžká z DAMU. Sabina Dlouhá a Anežka Pithartová stáli pred kamerou prvýkrát. Všetky tri sú podľa tvorcov úplne prirodzené, a pritom pôsobia ako predpubertálne deti.

„To bolo ďalšie zásadné kritérium castingu. aby im diváci verili vek 12 až 13 rokov,“ dodal V. Klusák, ktorý chce novým filmom rozpútať celospoločenskú diskusiu. Tá by mala vyústiť do pozitívnych nápadov, ako deti v on-line prostredí ochrániť nie iba pred zneužívaním, ale aj pred nimi samými.

„Neuveriteľne ma šokovalo, ako rýchlo nás tí muži oslovovali, ako rýchlo prechádzali na sexuálnu tému, skutočne to bolo hneď v druhej, tretej vete, keď použili otázku týkajúcu sa sexu, ktorú podľa odborníkov pokladajú preto, aby dievča šokovali a prekvapili ho tým, a ono sa do toho dostalo ani nevie ako,“ prezradila T. Těžká, pre ktorú najťažším momentom nakrúcania bolo, keď jeden z predátorov zverejnil jej falošné akty vytvorené vo photoshope a začal ju vydierať.

„Keby sa to stalo reálnemu dieťaťu, neviem si predstaviť, čo môže v takej chvíli neplnoletý človek urobiť alebo o čom premýšľa,“ doplnila.

Distribučná premiéra filmu V sieti je naplánovaná na 5. marca.