Do KĽDR sa napriek zákazu dováža luxusný tovar

17.07.2019, 20:18 | TASR

Dve opancierované vozidlá značky Mercedes dopravili vlani severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi z Holandska cez Čínu, Japonsko, Južnú Kóreu a Rusko aj napriek medzinárodným sankciám zakazujúcim vývoz luxusného tovaru do tejto krajiny. V stredu o tom informovala juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na správu neziskovej výskumnej organizácie Center for Advanced Defense Studies (CADS) so sídlom vo Washingtone.