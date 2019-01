Do USA prúdi hotovosť. Po znížení daní stiahli americké firmy 500 miliárd

02.01.2019, 19:04 | TASR | sch

Americké spoločnosti repatriovali za deväť mesiacov minulého roka zo zahraničia hotovosť v objeme viac než 500 miliárd dolárov (436,68 miliardy eur). Ako však ukazujú údaje za jednotlivé kvartály, tempo repatriácie sa postupne znižuje.

Agentúra Reuters, ktorá koncom minulého roka zverejnila údaje za prvé tri kvartály, uviedla, že najväčší objem financií presunuli firmy zo zahraničia do USA v 1. švrťroku minulého roka, okolo 300 miliárd dolárov. Naopak, v 3. štvrťroku to bolo len 93 miliárd dolárov, čo bola približne polovica z hodnoty repatriovanej v 2. kvartáli. Tento trend by mal platiť aj pre posledný štvrťrok, čo znamená ďalší pokles.

Repatriácia nasledovala po daňovej reforme, ktorú koncom roka 2017 podpísal americký prezident Donald Trump a ktorá umožňuje firmám výhodne previesť peniaze uložené v zahraničí do USA. Odhaduje sa, že americké firmy držali do reformy v zahraničí zisky v objeme okolo 3 biliónov dolárov. Väčšina, ktorá od januára 2018 peniaze repatriovala, tak však urobila hneď na začiatku roka.

Neprehliadnite Európske banky strácajú hodnotu. Zarábajú o polovicu pomalšie ako americké

Horšie na tom boli naposledy počas krízy eurozóny zo začiatku desaťročia

Európske banky strácajú hodnotu. Zarábajú o polovicu pomalšie ako americké Federálne úrady ochromil čiastočný shutdown. Trump obvinil opozíciu

Stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne...

Takto sa vyvíjala aj repatriácia v prípade firiem mimo finančného sektora. Poľa banky JPMorgan bolo v 3. kvartáli v rámci týchto firiem repatriovaných celkovo 60 miliárd dolárov. Na porovnanie, v 2 kvartáli to bolo 115 miliárd dolárov a v 1. štvrťroku 225 miliárd dolárov.

Zástancovia Trumpovho zníženia daní hovoria, že opatrenie plní účel zvýšenia výkonnosti ekonomiky a rozsiahly výpadok z verejných príjmov je preto akceptovateľný. Podľa odhadov serveru Politico za 10 rokov dosiahne úroveň 2,3 bilióna dolárov.

Kritici, medzi ktorých patria Demokrati a časť ekonómov hovoria, že zníženie len neopodstatnene posilňuje už existujúci trend rastu hospodárstva. Peniaze tiež podľa nich chýbajú inde. Napriek volebnému sľubu totiž D. Trump miliónom ľudí zoškrtal podporu zo základných zdravotníckych programov Medicare a Medicaid, ako aj z ďalších sociálnych opatrení.