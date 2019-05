Dobré správy pre slovenský Volkswagen: Mal by začať vyrábať elektromobil

16.05.2019, 19:25 | TASR

Bratislavský závod Volkswagenu by mal začať vyrábať malý elektromobil. Podľa pôvodného plánu chcela spoločnosť výrobu umiestniť do závodu v nemeckom Emdene. Dôvodom zmeny plánov sú náklady, uviedol to nemecký denník Handelsblatt.