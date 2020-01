Dobroslava Trnku prepustili z policajného zadržania, nariadil to prokurátor

17.01.2020, 14:05 | TASR

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorého zadržala vo štvrtok (16. 1.) Národná kriminálna agentúra, prepustili z policajného zadržania. Urobili tak príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Informovala o tom hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. D. Trnka bol zadržaný v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa, vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu.

„V predmetnej trestnej veci bolo zo strany dozorujúceho prokurátora preštudované uznesenie o vznesení obvinenia Dobroslavovi Trnkovi, ako aj súvisiaci vyšetrovací spis, pričom bolo zistené, že v danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Vzhľadom na absenciu materiálnej podmienky väzby, ktorou je dôvodnosť trestného stíhania, neprichádza do úvahy posudzovanie existencie dôvodov väzby,“ objasnila hovorkyňa ÚŠP.

Na margo medializovanej nahrávky ohľadne rozhovoru Trnku a niekdajšieho ministra financií Jána Počiatka v súvislosti s kauzou Lemikon je možné podľa prokuratúry hovoriť o existencii podozrenia z možného spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti. „Bude preto potrebné zo strany polície preveriť ekonomické vzťahy a ich účel v danej veci a v prípade zistenia relevantných skutočností vyvodiť zodpovedajúce právne kroky," uviedla J. Tökölyová.

Bývalý generálny prokurátor vo štvrtok vypovedal viac ako osem hodín pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Nitre. Trnka mal byť obvinený za jeho rozhovor s exministrom financií Jánom Počiatkom okolo kauzy Lemikon. Rozhovor zachytila kamera, ktorú mal Trnka nainštalovanú v kancelárii.

Trnka už čelí obvineniu zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. To voči nemu bolo vznesené v decembri minulého roka preto, lebo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.

Prekvapenie

Prezidentku Z. Čaputovú prekvapilo prepustenie D. Trnku z policajného zadržania. „Ťažko sa mi to komentuje v tom zmysle, do akej miery je to správne rozhodnutie, pretože informácie k tomu nemám. V každom prípade, ak obvinenie platí ďalej, tak to obvinenie je vznesené v dvoch pomerne závažných skutkoch v kontexte toho, akú funkciu vykonával,“ povedala.

Dodala tiež, že sa oboznámi s tým, čo bude medializované v súvislosti s nerozhodnutím o väzbe. „Trošku ma to prekvapilo,“ skonštatovala.

Veril som, že bude dobrý

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster veril, že D. Trnka bude dobrý generálny prokurátor, povedal v piatok po spoločnom novoročnom obede exprezidentov SR s hlavou štátu Z. Čaputovou v reakcii na kauzy, v ktorých bývalý generálny prokurátor Trnka figuruje.

„Funkcie kazia mnohých, bohužiaľ,“ skonštatoval R. Schuster v súvislosti s osobou D. Trnku, ktorého v roku 2004 vymenoval za generálneho prokurátora.

„V tom čase bol hodnotený pozitívne, pretože vyšiel z armády. Viete, v armáde, tam úplatky veľmi neleteli. Veril som, že práveže, keď príde z armády, bude dobrý. A spočiatku nebol zlý,“ reagoval R. Schuster pred novinármi.