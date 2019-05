Dôchodca, ktorý nevolí, nie je zaujímavý

10.05.2019, 11:00 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Názor | Dôchodcovia sú spoľahliví voliči. Voliť a chodiť do kostola sa skrátka patrí. Na korupčné škandály nie sú citliví. Nečakajú na žiadne reformné programy, ale na pár vrúcnych slov o úcte k šedinám a tradíciám. Za zážitok na oslavách MDŽ v kulturákoch a vianočné dôchodky sú ochotní brániť svoje politické idoly až za hrob. Smer to vie. Aj SNS to vie. A podľa toho robia svoju politiku.