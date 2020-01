Dôchodok, ako ho poznáme, končí a prečo je kúpa elektrického auta zlý nápad

25.01.2020, 17:00 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

V záložkách na víkend sa dočítate: Amsterdam odpustí mladým dlh

Čo budeme robiť na dôchodku

Anglická futbalová Premier League zvyšuje náskok

Kedy je čas kúpiť elektrické auto

Príbeh maďarskej Mangalice

Ako Slack ničí prácu

Milovníci iPhoneov to zrejme poznajú. Váhajú nad tým, či si kúpia najnovší typ. Ten je poriadne drahý, ale zároveň stále platí, že je najnovší. Čo je však najhoršie, je, že za desať mesiacov už nebude najnovší. Nahradí ho novší typ telefónu. Na čo potom vyhadzovali toľké peniaze za telefón, ktorý stratí punc coolovosti ani nie za rok.

Situáciu s iPhoneami porovnáva hlavný politický komentátor Robert Shrimsley z Financial Times s nákupom elektrických áut. Tvrdí, že ich vývoj ide tak rapídne dopredu, že po pár rokoch by jeho typ elektrického auta bol veľmi zastaraný. Problém je aj súčasná kondícia zelených áut. Ešte predsa len nevydržia toľko, musia sa dlhšie nabíjať a na nabíjačkách, ktorých dostupnosť ešte nie je na takej úrovni.

Dôchodky, ako ich poznáme, končia

Pracovať do približne 65-tky a následne si užívať zaslúžený dôchodok. S touto zažitou predstavou počítajú všetky povojnové generácie vyspelých štátov Západu. Pre ročníky, ktoré nastupujú do pracovného pomeru v súčasnosti, to už ale nemusí platiť, píše stĺpčekár novín Wall Street Journal.

Problémom podľa neho je, že doteraz sa každý zamýšľal nad otázkou „budem mať z čoho žiť“ na dôchodku. Ale málo ľudí sa zamýšľa nad otázkou „budem mať čo robiť“ na dôchodku. Väčšina povojnových generácií si pamätá, že pracovalo celý život v jednej fabrike a potom išla do dôchodku. Dnes sa tento niekoľko desaťročí zavedený systém pomaly rúca.

Nielenže sa súčasné generácie dožívajú viac,

