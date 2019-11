Dokonalé parkovanie nebude v Petržalke nikdy, pomôcť by mali aj developeri

18.11.2019, 10:25 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Tlačiť zanedbané parkovanie s množstvom problémov v Bratislave do dokonalosti je riziko. Vždy sa totiž nájde dôvod, prečo ho nespustiť.

Petržalka nabrala odvahu a začala začiatkom novembra zavádzať parkovaciu politiku. Hoci zatiaľ nie je dokonalá, môže byť funkčná. „Systém možno nikdy nebude dokonalý, ale budeme sa snažiť, aby bol čo najlepší,“ vysvetľuje pre TREND starosta Petržalky Ján Hrčka.

Skúšobne začali na Dvoroch

Mestská časť začala kresliť modré čiary rezidenčných parkovacích miest v časti Dvory. Dôvod je jednoduchý. Táto štvrť je v nárazníkovej zóne so Starým mestom, s Auparkom či Digital Parkom, teda s trasou, kde je najväčší dopyt po parkovacích miestach.

„Navyše od začiatku roka sme spočítavali autá a táto lokalita nám vyšla na začiatok ako najvhodnejšia, lebo je najproblematickejšia,“ tvrdí J. Hrčka. Postupne bude mestská časť vyznačovať aj časti Lúky a Háje, ktoré by mali byť hotové do polovice budúceho roka. Celú Petržalku plánujú vyregulovať do konca budúceho roka.

Najväčšia sídlisková štvrť v Bratislave zatiaľ vyznačuje aj vybrané miesta na ostatnom území Petržalky a postupne bude regulované zóny rozširovať. Podľa starostu je pri zavádzaní parkovacej politiky lepšie učiť ľudí najskôr na časti vybratých parkovacích miest, pričom sa im ponechá možnosť parkovať aj mimo vyznačených miest, než zregulovať všetky miesta v jednej štvrti naraz. „Dávame im viac času, aby si na systém zvykli a prispôsobili sa mu postupne,“ dodáva.

Zbieranie tvrdých dát

Na to, aby regulácia parkovania mala zmysel, musí stáť na reálnych číslach o počte áut či domácností s autami. Mestská časť preto začala už začiatkom tohto roka spočítavať autá na uliciach.

Najskôr si na to najala firmu, ale tá nedokázala splniť podmienky presnosti, keďže nepresiahla 90-percentnú hranicu. Spoločnosť potom poskytla Petržalke technológiu – skenovacie autá aj zariadenie v aplikácii, ktorým sa spočítavalo ručne.

„Ručné spočítavanie bolo presnejšie než auto, ktoré nezachytilo vzdialenejšie autá parkujúce po trávnikoch,“ spomína J. Hrčka. Ručné sčítavanie robila obec cez vlastných brigádnikov.

Sčítavaním zistili napríklad to, že cez Sviatok všetkých svätých parkovalo v

