Slováci v zahraničí: Čo ich láka domov a čo odrádza

30.05.2019, 14:03 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Sedemnásť percent Slovákov sa rozhodne ísť na vysokú školu do zahraničia. Späť do rodnej krajiny sa vráti necelá polovica z nich. Celkovo podľa Lucie Mýtnej Kurekovej z mimovládneho Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) odišlo „von“ za víziou lepšieho života za posledných pätnásť rokov 300-tisíc ľudí. Najčastejšie ide o vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí zamestnávateľom na Slovensku chýbajú. TREND spovedal tých, ktorí sa vrátili, návrat zvažujú, ale aj tých, ktorí tu už naopak svoju budúcnosť nevidia. Pýtal sa jedinú otázku - prečo?

Keď visíte vo vzduchu

Adriana Virostková z Košíc pracuje v meste Sóller na ostrove Mallorca ako opatrovateľka detí a čašníčka. Zo Slovenska odišla na stáž Erasmus do španielskeho Valladolidu hneď po vysokej škole. To bolo pred dvoma rokmi. „Bolo to spontánne rozhodnutie. Jednoducho som išla a nevedela som, čo bude potom. Nemala som žiadne plány,“ spomína.

„Už po dvoch týždňoch som si povedala, že tu chcem zostať. Samozrejme, prišlo aj vytriezvenie zo sna, keď som zistila, že žiť sama v zahraničí nie je jednoduché,“ dodáva. Najťažšie je pre ňu udržať si prácu a bývanie.

Zohnať si pracovné miesto bolo ťažké jednak pre

