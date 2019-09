Donald Tusk by mal ísť pred súd, vyhlásila poľská parlamentná komisia

07.09.2019, 07:00 | TASR

Bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk by mal čeliť osobitnému súdu za to, že nedokázal ochrániť poľský daňový systém pred podvodmi. Vyhlásila to v piatok poľská parlamentná komisia, ktorá sa touto záležitosťou zaoberala, informovala agentúra AP.