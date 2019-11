Hlad po rope sa spomalí. Najbližších 20 rokov sa však nezastaví

13.11.2019, 11:00 | TASR

Rast svetového dopytu po rope by sa mal po roku 2025 spomaliť. Uviedla to v najnovšom výhľade Medzinárodná agentúra pre energiu, ktorá ako dôvod uviedla zvyšovanie palivovej efektívnosti a rast počtu elektrických vozidiel. V najbližších 20 rokoch by sa však rast dopytu zastaviť nemal.