16.08.2019, 17:31 | TASR | Ronald Ižip

Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku tento mesiac citeľne klesla. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň od začiatku roka. To odráža obavy domácností z obchodného sporu USA s Čínou a z možnej recesie. Euro sa odráža za svojich dvojtýždenných miním.

Z prieskumu University of Michigan vyplýva, že augustový index spotrebiteľskej dôvery sa prepadol na 92,1 bodu z 98,4 bodu v júli. Ekonómovia pritom očakávali pokles indexu len na 97,2 bodu. Augustová hodnota indexu je najnižšia od januára 2019, keď dosiahla 91,2 bodu.

K prudkému poklesu celkového indexu dôvery prispelo zníženie čiastkového indexu súčasných ekonomických podmienok v auguste na 107,4 zo 110,7 bodu v júli, čo je jeho najnižšia hodnota od konca roka 2016. A tiež strmý pokles čiastkového indexu očakávaní spotrebiteľov na 82,3 z 90,5 bodu v júli.

Zhoršenie sentimentu spotrebiteľov odráža ich obavy z navrhovaného zvýšenia ciel na dovoz z Číny aj z možnej recesie, uviedol hlavný ekonóm prieskumu Richard Curtin. Curtin predpovedal, že americkí spotrebitelia pravdepodobne znížia tempo svojich výdavkov, no aj napriek tomu by mali pomôcť hospodárstvu vyhnúť sa recesii aspoň do polovice roku 2020.

Neprehliadnite Trump: dolár je silný a poškodzuje našich výrobcov

Americký prezident skritizoval centrálnu banku Fed za to, že drží úrokové sadzby...

Americký dolár po číslach mierne oslabil zo svojich dvojtýždenných maxím oproti euru. Voči nórskej korune sa vyšplhal na najvyššiu úroveň za viac ako 17 rokov.

Euro v priebehu piatka kleslo pod 1,1070 voči americkému doláru a priblížilo sa tesne k dvojročnému minimu, ktoré dosiahlo začiatkom augusta. Najstrmšie sa však prepadla nórska koruna, na viac ako 17-ročné minimum 9,0390.

Nórska koruna prehĺbila svoje straty po tom, ako tamojšia centrálna banka vo štvrtok vyhlásila, že jej plán na zvýšenie úrokovej sadzby v tomto roku je teraz neistejší.

Nórska mena oslabuje už od júna, pretože ceny ropy, ktorá je hlavným vývozným artiklom škandinávskej krajiny, sa znížili pre obavy o slabší globálny rast a tvrdšie obchodné vzťahy. To má negatívny vplyv na otvorenú nórsku ekonomiku.