Drahšie grily, ale lacnejšie mäso. Amerika oslavuje v tieni obchodnej vojny

04.07.2019, 12:25 | TASR

Americkí spotrebitelia pravdepodobne zaplatili viac za grily, na ktorých si budú tento rok opekať pochúťky počas osláv Dňa nezávislosti. Ale určitú útechu im zrejme poskytne fakt, že mäso je lacnejšie, keďže clá obmedzili jeho vývoz z USA a viac mäsa na domácom trhu tlačí jeho ceny nadol.

Obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta začal pred viac ako rokom americký prezident Donald Trump. Odvtedy si obe krajiny zaviedli navzájom clá za stá miliardy dolárov. Americké firmy tak čelia vyšším nákladom na kovy a komponenty, zatiaľ čo vývoz poľnohospodárskych výrobkov z USA do Číny klesol.

Výrobcovia grilov, ako napríklad RH Peterson, ktorý vlastní špičkové značky Fire Magic Grills a American Outdoor Grill, potvrdil, že zápasí s vyššími cenami surovín a tiež so zdražením komponentov dovážaných z Číny.

Časť z vyšších nákladov nesie na svojich pleciach firma, ale musela tiež zdražiť svoje grily takmer o 10 percent. To je viac ako bežné sezónne zvýšenie cien o 1 percento až 4 percentá každé leto, povedal Jerry Scott, viceprezident pre predaj.

Obchody v USA sú pred oslavami 4. júla hojne zásobené mäsom a potravinami po tom, čo americkí poľnohospodári zvýšili výrobu a obchodné spory obmedzili vývoz. V Chicagu láka sieť predajní Mariano’s, ktorú vlastní spoločnosť Kroger, tento týždeň klientov na ponuku steakov a hamburgerov so sloganom „kúp si jeden, druhý máš zadarmo“.

„Všimol som si, že mäso bolo tento rok lacnejšie,“ povedal Donald Denna. „Zvyčajne grilujeme kura 4. júla, ale tento rok som kúpil steak.“ Vývozy bravčového mäsa z USA do Číny a Hongkongu, ktoré boli druhým najväčším trhom pre americké bravčové pred vypuknutím obchodného sporu, tento rok do apríla klesli o 16 pecrcent. A znížil sa aj export na najväčší trh pre amerických producentov bravčového, do Mexika, keďže administratíva prezidenta D. Trump otvorila a znova prerokovala dohodu o voľnom obchode v Severnej Amerike.

Vývoz hovädzieho mäsa z USA do Číny klesol o 34 percent na 30 242 ton. Čína nie je významným nákupcom hovädzieho mäsa z USA, ale v minulom roku zaviedla dovozné clá na túto položku vo výške 25 percent. Dodávky hovädzieho a bravčového mäsa na domáci trh v USA tak citeľne vzrástli, a to drží na uzde aj ceny hydiny.

Obchodná vojna zasiahla svetové trhy s rôznymi dôsledkami pre spotrebiteľov. A môže byť ešte horšie. Americká vláda zatiaľ odložila zavedenie ciel na ďalší čínsky import v hodnote 300 miliárd USD (265,65 miliardy eur), kým rokuje s Pekingom o dohode. Na novom zozname je pritom široká škála produktov pre domácnosti vrátane čínskych grilov.

Ak D. Trump clá uvalí, spotrebitelia budú musieť siahnuť hlbšie do svojich peňaženiek. Z grilov, ktoré sa predávajú v Spojených štátoch, sa 90 percent dováža a väčšina známych reťazcov, ako napríklad Home Depot a Lowe's Companies nakupujú tovar priamo od čínskych dodávateľov. Aj pyrotechnika je na novom zozname výrobkov, ktorým hrozia clá vo výške 25 percent. Ale tento rok si ešte môžu Američania užiť ohňostroj na 4. júla v plnej paráde, keďže nové clá sú odložené.