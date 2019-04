Drobenie maďarských strán môže skončiť. Všetky tri si robia priestor pre spoluprácu

28.04.2019, 13:09 | TASR

Vládny Most-Híd ani mimoparlamentné strany SMK a Maďarské fórum nevylučujú, že by sa mohli porozprávať o vzájomnej spolupráci. Podľa posledného prieskumu Focusu by sa Most-Híd nedostal do parlamentu, SMK je už roky mimo neho a prieskum hovorí, že by tam aj ďalej zostala. Maďarské fórum vzniklo len nedávno a čaká ho ustanovujúci snem.