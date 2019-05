Dublin ťaží z brexitu. Finančné spoločnosti presúvajú pobočky

20.05.2019, 09:44 | TASR

Rokovania o brexite zatraktívnili Dublin pre finančné spoločnosti, akými sú napríklad banky či investičné spoločnosti. Tie už začali presúvať svoje kancelárie, zamestnancov, ale aj svoje európske sídla do írskej metropoly. Potvrdzuje to prieskum londýnskeho think tanku New Financial.