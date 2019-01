Dunajbus ako lodná MHD: prepraviť má 1,2 milióna ľudí ročne

15.01.2019, 15:27 | TASR

Pravidelnou vodnou osobnou dopravou po Dunaji – Dunajbus medzi Kyselicou, Vojkou na Dunaji, Šamorínom a Bratislavou by sa malo ročne prepraviť asi 1,2 milióna cestujúcich. Kyvadlovou dopravou by sa mal využiť potenciál Dunaja pre vnútrozemskú vodnú dopravu a zároveň čiastočne odľahčiť preťažené cestné komunikácie najmä v rannej a poobednej dopravnej špičke. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).