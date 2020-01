EastMed je dohodnutý. Nový projekt prinesie do Európy ďalší plyn

02.01.2020, 20:49 | TASR

Predstavitelia Grécka, Cypru a Izraelu vo štvrtok v Aténach podpísali základnú dohodu, ktorá otvára cestu pre výstavbu plynovodu EastMed. Podmorský plynovod by mal mať dĺžku 1 900 kilometrov a mal by sa cezeň prepravovať plyn z rýchlo sa rozvíjajúcich plynových polí vo východnom Stredomorí do Európy.

Dohodu podpísali ministri energetiky Grécka, Izraelu a Cypru Kostis Hatzidakis, Juval Steinitz a Jorgos Lakkotrypis. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili aj premiéri Grécka a Izraela Kyriakos Mitsotakis a Benjamin Netenjahu a cyperský prezident Nikos Anastasiades.

Krajiny chcú dospieť k finálnemu investičnému rozhodnutiu do roka 2022 aj napriek odporu Turecka. Plynovod, ktorý by pomohol pri diverzifikácii energetických zdrojov Európy, by mal byť dokončený v roku 2025.

Neprehliadnite Sága plynovodu pokračuje. Na ťahu je Európa, tvrdia Rusi

Nord Stream 2 je dlhodobo tŕňom v oku Spojených štátov

Sága plynovodu pokračuje. Na ťahu je Európa, tvrdia Rusi Bitka o Stredozemné more? Plyn z hlbín môže otriasť Európou

Podmorské zásoby ohrozujú status Ruska, energetická európska mapa môže byť o pár...

Európske vlády a Izrael sa vlani dohodli na projekte plynovodu EastMed. Jeho výstavba by mala stáť vyše šesť miliárd eur. Najprv by plynovodom malo prúdiť desať miliárd kubických metrov plynu ročne z Izraela na Cyprus, odtiaľ na Krétu, grécku pevninu, odkiaľ by mal tento plyn putovať cez iný plynovod do Talianska.

Projekt podporujú USA aj Európska únia. Podľa Washingtonu by Európa mala znížiť svoju závislosť od plynu z Ruska.