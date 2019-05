ECB: Rast eurozóny môže byť ešte slabší, než hovoria odhady

23.05.2019, 19:51 | TASR

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa obávajú, že ekonomický rast v eurozóne je ešte slabší, než odhadovali. To podkopáva aj ich dôveru, že región by sa mohol začať zotavovať v druhej polovici tohto roka. Ukázala to zápisnica z aprílového zasadania ECB.