ECB útočí na koronavírus: ponúka 120 miliárd a lacné úvery pre firmy

12.03.2020, 16:30 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Analytici radia investorom nepanikáriť, nepredávať akcie a dúfať, že škody spôsobené koronavírusom nebudú veľké. Trhy zaznamenali na všetkých kontinentoch hlboké prepady a neistota trvá ďalej.

Koronavírus prekvapil nielen politikov, ale aj centrálnych bankárov. ECB drží už roky úrokové sadzby na nule a v mínuse. Na jeseň opäť rozbehla program kvantitatívneho uvoľňovania, čo je nalievanie lacných peňazí do ekonomiky cez výkup dlhopisov.

Odborníci upozorňovali na to, že jej manévrovací priestor je limitovaný a zbrojný arzenál vyčerpaný. Dodatočné nástroje na podporu ekonomiky budú len kozmetické. Napokon neboli.

ECB na svojom štvrtkovom zasadaní síce neznížila úrokové sadzby, ale dovolí bankám držať menej kapitálu a požičiavať malým a stredným podnikom za výhodnejších podmienok. Použije na to takzvané cielené dlhodobé refinančné operácie (TLTRO) pre banky. Časť z nich chce využiť na trhu čo najskôr a zvyšok by mal začať fungovať od júna tohto roku a trvať asi 12 mesiacov.

„Tieto operácie by mali povzbudiť banky, aby požičiavali lacno najmä malým a stredným firmám, ktoré sú najviac zasiahnuté koronavírusom,“ vysvetľuje centrálna banka vo svojej správe.

Bankári z Frankfurtu chcú do ekonomiky naliať 120 miliárd eur cez výkupy dlhopisov súkromných firiem.

Burzy na oznámenie zareagovali pesimisticky. Európsky index Euro Stoxx 50 sa obchodoval o 7,6 percent nižšie v predošlom dni a postupne klesol až o 10 percent.

Varovanie Lagardeovej

Šéfka ECB Christine Lagardeová už pred zasadaním varovala, že opatrenia centrálnej banky budú fungovať len vtedy, ak sa k ním pridajú aj politici. Vlády musia dodať ekonomike stimuly priamo z rozpočtov. Ak to nespravia dostatočne rýchlo a razantne, môže to spôsobiť kolaps ekonomík.

„Uvidíme scenár, ktorý môže pripomínať finančnú krízu z roku 2008,“ povedala šéfka ECB v diskusii s európskymi lídrami začiatkom týždňa.

Ekonómovia očakávali od ECB spustenie ďalšieho kola kvantitatívneho uvoľňovania (QE) a dokonca zníženie depozitnej sadzby hlbšie do mínusu, čo sa napokon nestalo.

Upozorňujú však na to, že menová politika sama nezvládne upokojiť dopytové a ponukové šoky v ekonomike spôsobené koronavírusom.

„Viac ako inokedy je preto pri riešení krízy a stabilizácii hospodárstva potrebná fiškálna politika,“ myslí si Christopher Dembik, analytik Saxo Bank.

Lacné pôžičky nie sú zázračným liekom na súčasné problémy. Podľa analytikov je to jediný spôsob, ako si ECB môže kúpiť čas. Efekt týchto opatrení je však otázny, lebo v eurozóne je lacných peňazí dostatok už teraz.

„Lacné peniaze nepredstavujú vakcínu, nevedia obnoviť výrobu v zatvorených podnikoch či prinútiť ľudí cestovať,“ dodáva Jakub Rosa, portfólio manažér Across Private Investments.

Najnovšie stimuly ECB môžu upokojiť trhy len na chvíľu. „Uvoľnenie menovej politiky nedokáže nijako zastaviť koronavírus, má slabý vplyv na podporu agregátneho dopytu a je bezmocné na ponukovej strane, ak sú narušené dodavateľsko-odberateľské reťazce či prerušená výroba,“ vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Aké dlhé budú poklesy na trhoch?

Môžu trvať niekoľko týždnov, ale aj mesiacov. Obchodníci na burzách potrebujú vedieť, aké veľké straty napáchal a ešte napácha koronavírus. Prvé náznaky dostanú už pri číslach za prvý kvartál tohto roka na konci marca.

Budúci vývoj svetovej ekonomiky a finančných trhov bude závisieť od stabilizácie počtu nakazených mimo Číny a rozsahu fiškálnej pomoci vlád. Vlády musia vyčleniť miliardy eur na pomoc ekonomike. Opatrenia by mohli pozostávať aj z daňových úľav pre firmy s cieľom udržať pri živote toľko pracovných miest, koľko bude možné. Až následne môže utlmený dopyt dobehnúť to, čo zameškal.

„Kým nebude dosiahnutý inflexný bod šírenia koronavírusu, teda spomaľujúci sa denný počet infikovaných, zvýšená volatilita na trhoch bude pretrvávať,“ myslí si J. Rosa.

Trafiť, kedy príde k zlepšeniu nálady na trhoch je náročné. „Ak by bol vývoj podobný ako v Číne, stane sa tak najneskôr koncom marca,“ myslí si S. Pánis.

Nádej investorov môže byť aj v odloženej spotrebe domácnosti. Neskôr môže pomôcť trhom k oživeniu. Aj preto analytici stále počítajú s „V“ obnovou, len nevedia, aký konkrétny tvar bude mať písmeno „V“. Ten bude závisieť od toho či príde rýchle oživenie ekonomiky alebo pomalé.

„Očakávame, že mnoho ekonomických strát z prvého a druhého kvartálu by mohlo byť dohnaných v druhej polovici roka, k čomu by mohla prispieť do istej miery aj odložená spotreba,“ dodáva S. Pánis.

Kam utekať do bezpečia

Existuje teraz vôbec nejaký investičný bezpečný prístav? Odborníci tvrdia, že žiadne aktívum nie je úplne bezpečné a bezrizikové. Dokonca ani štátne dlhopisy Spojených štátov či Nemecka. Ako bezpečný prístav je teraz vnímané aj zlato, ktoré sa pohybuje okolo sedemročných maxím vysoko nad 1600- dolárovou métou.

Základom je neurobiť najčastejšiu chybu pri investovaní a to je nedodržanie investičného horizontu a predávať akcie pri prvej väčšej korekcii.

„Epidémie a prírodné katastrofy sa vo viac či menej pravidelných intervaloch objavujú, zvyčajne krátkodobo podkopú ekonomickú aktivitu, no trhy sa z nich doteraz vždy viac či menej rýchlo otriasli a vrátili sa k trendu dlhodobého rastu,“ dodáva S. Pánis.

Najefektívnejším spôsobom ako na akciovom trhu zarobiť je podľa odborníkov byť zainvestovaný za každých okolností a prípadné poklesy využiť na lacnejší nákup.

„Krátkodobé poklesy akciového trhu sú prirodzenou súčasťou investorského života. Okrem obáv o stratu z precenenia prinášajú aj možnosť lacného nákupu,“ dodáva J. Rosa.