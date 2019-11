EKasa či zrušenie hotovosti. Mobily nie sú jediné veci, ktoré ohrozujú súkromie

26.11.2019, 06:00 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Pohyb mobilných telefónov, obsah nákupného košíka či počet nákupov a suma, ktorú za ne človek zaplatí. To všetko sú informácie, ktoré štát bez vážnejších problémov dokáže získať. V opodstatnených prípadoch, ako je napríklad vyšetrovanie vraždy, je to v poriadku. Problém však nastáva v okamihu, ak sa informácie zneužijú.

Keď začiatkom novembra skupina etických hackerov poukázala na to, ako veľmi je zraniteľný systém eKasy, chceli štát upozorniť, aby si na veci a dáta dával lepší pozor. Okrem toho, že k chránenému dátovému úložisku môže pristupovať v podstate ktokoľvek, etickí hackeri vidia aj ďalší rozmer tohto problému.

Neprehliadnite Ako dostal mobil vrahov Kuciaka a čo všetko o nás vie štát

Ak by nebolo mobilných telefónov, vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by...

Ako dostal mobil vrahov Kuciaka a čo všetko o nás vie štát Zariadenie na likvidáciu súkromia si nosíme vo vrecku

Prečo je mobil vreckový vrah súkromia a čo má spoločné s intímnym životom s...

„Snažím sa poukazovať na to, že eKasa predstavuje zásah do práv občanov, do ich nákupných návykov, že štátu dovoľujeme zbierať a centralizovať informácie o nákupoch všetkých občanov na jednom mieste,“ upozorňuje etický hacker Pavol Lupták z Nethemba.

Citlivé údaje

Problém eKasy spočíva v tom, že zbiera aj dáta o citlivých nákupoch, ktoré by mohli byť zneužité na vydieranie. Ide napríklad o nákup psychofarmák alebo liekov na liečbu sexuálnych porúch a podobne. V týchto prípadoch ide citlivé a intímne informácie, dáta nie sú anonymné a bezpečne chránené.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť