Ekoanarchisti si vynucujú koniec uhlíka do roku 2025. Nasledoval by ekonomický kolaps

Súčasný prudký nárast hladiny CO2 vo vzduchu je porovnateľný iba s obdobím termálneho maxima pred 55 miliónmi rokov, kedy sa globálna teplota zvýšila o 5-8 stupňov Celzia. To spôsobilo, že v Arktíde bola tropická klíma plná paliem a krokodílov. V hlbokých vodách oceánov prebehlo masívne vymieranie, no cicavce zažili rozmach.

Štúdia odhaduje, že množstvo CO2 vo vtedajšej atmosfére dosiahlo úroveň 3 000 – 7 000 gigaton CO2. Ľudstvo doteraz od priemyselnej revolúcie do atmosféry vypustilo zhruba 1 500 gigaton CO2 a jeho objem rastie exponenciálnou rýchlosťou.

Súčasný rast emisií CO2 je násobne rýchlejší ako počas termálneho maxima, ktoré bolo rozložené do obdobia zhruba 20 000 rokov. Tieto odhady prispeli k panike, že voči klimatickej zmene sa treba postaviť hneď a nie až o pár dekád.

Jednou zo skupín, ktoré vyžadujú okamžitú zmenu, je hnutie Extinction Rebellion (XR, Rebélia proti vyhynutiu). To sa snaží problém eskalovať občianskou neposlušnosťou vo viacerých európskych metropolách, najmä v Londýne.

V utorok 8. októbra stovky demonštrantov zastavili verejnú dopravu na najfrekventovanejších londýnskych uliciach a zablokovali ulice aj v Paríži, Sydney či Berlíne.

"If we keep on destroying, we destroy what allows us to live."



'Extinction Rebellion’ activists held protests against climate change. Demonstrators brought London to a standstill, hundreds were arrested.



