Ekonóm: Radšej zregulujme politikov ako Uber a Airbnb

12.11.2019 | Tomáš Zemko

Dlho sme boli zvyknutí, že štát má na niektoré služby monopol, v ktorých mu nikto nekonkuruje. Internet a zdieľané služby to zmenili a je na čase prepísať poučky v ekonomických učebniciach, hovorí ekonóm a analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak, ktorému vychádza nová kniha Pokrok bez povolenia.

V rozhovore sa dočítate: Prečo by nemal štát bojovať proti zdieľaným platformám

V ktorých oblastiach zlyháva štát a vedia ho nahradiť inovatívne firmy

Kde sú najväčšie nedostatky zdieľaných platforiem

Či vie crowdfunding nahradiť niektoré funkcie štátnej správy

Keď ma naposledy viezol vodič Uberu, spýtal som sa ho, čo mu vadí na jeho povolaní a na Uberi ako takom. Povedal, že nemá nič proti platformám zdieľaného cestovania, no mali by dodržiavať rovnaké pravidlá ako klasickí taxikári. Čo je zlé na tejto argumentácii?

To, aký je stav regulácií v krajine, nemusí automaticky znamenať, že tá regulácia je optimálna. Politika a tvorba regulácií nefunguje ideálne. Keď prichádza Uber do krajiny, má dve možnosti. Môže sa snažiť všetky súčasné regulácie splniť - veľa z nich sa týka podmienok pre vodičov. To však stojí veľa času a peňazí a ide to proti biznis modelu Uberu. A ten je postavený na tom, že človek, ktorý má trochu voľného času a potrebuje si privyrobiť sa jeden deň zaregistruje, na druhý deň mu registráciu schvália a na tretí deň jazdí.

Sú dáta, ktoré hovoria o tom, že časť vodičov vydrží iba tri mesiace, respektíve, že dve tretiny skončia do pol roka s jazdením. Často totiž takíto ľudia hľadajú dočasnú finančnú výpomoc. Ak by Uber začínal tak, že sa bude snažiť spĺňať do bodky všetky regulácie, tak ani nevznikne. Uber naopak radšej príde do danej krajiny a tlačí na zmenu regulácií. A táto zmena je veľakrát správnym smerom.

Ako viete, že je práve regulácia Uberu lepšia?

Vidíme to na zákazníkoch, ktorí sú s aplikáciou spokojní. Sú spokojní aj vodiči. Pri klasických taxikároch sme svedkami porušovania regulácií účtovaním vyššej ceny, ako je ich sadzba alebo je otázna kvalita ich služieb. Najlepším ukazovateľom, že regulácia Uberu alebo inej zdieľanej služby je lepšia, je spokojnosť zákazníkov. Nakoniec tak o tom, či vie lepšie regulovať Uber alebo Ministerstvo dopravy, rozhodla stará dobrá konkurencia.

My ale nežijeme v dokonalom svete a asi ani nikdy nebudeme. Máme tu nedokonalé pravidlá a tie by mali rešpektovať všetci hráči na trhu. Potom sa pri zdieľaných platformách ako je Uber vytvára pocit, že si môže robiť, čo chce.

Nemôže si robiť, čo chce. Zdieľaná ekonomika sa vždy presadila tým, že priniesla veľké benefity

