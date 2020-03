Ekonóm: Treba zrušiť 13. dôchodky a strop. Vchádzame do krízy a nemáme rezervy

20.03.2020, 10:30 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Plošné pomáhanie všetkým mi príde ako plytvanie peňazí, ktorých budeme mať veľmi málo. Treba sa zamerať na najpostihnutejších vírusom, hovorí pre TREND šéf ekonomického výskumu Národnej banky Slovenska (NBS) Martin Šuster. Dodáva, že dôchodcovia budú poberať penzie a nepotrebujú niečo extra navyše.

V rozhovore sa dočítate: Prečo je plošné pomáhanie všetkým sektorom v ekonomike zlý nápad Aké sú scenáre vývoja ekonomiky Ktoré opatrenia by mal štát urobiť pre zachovanie zamestnanosti Koľko ľudí príde o práce a kam sa môže vyšplhať nezamestnanosť Či bude potrebné zoškrtať sociálne výhody – 13. dôchodky, stanovenie ich stropu, vlaky zadarmo

Aké dobré opatrenia by mala vláda spraviť?

Dobré politiky proti nastupujúcej kríze sú také, ktoré sú špecificky cielené na ľudí a podniky, ktoré sú najviac postihnuté. Možno ani nie tak samotným koronavírusom, ale opatreniami, ktoré sa v boji proti nemu prijali. Dotknú sa sektora cestovného ruchu, reštaurácií, drobných služieb, maloobchodu – ten nefunguje celý s výnimkou pár obchodov.

Ďalej sú to malé a stredné firmy bez zákaziek a tržieb. Zavádzané opatrenia ale nebudú lacné. Táto cielená pomoc bude Slovensko stáť rádovo niekoľko percent hrubého domáceho produktu (HDP), čiže niekoľko miliárd eur. No v súčasnosti nevieme veľa vecí. Netušíme napríklad, aký bude výpadok daní. Videl som odhady, že prepad HDP v Číne bude 20 percent. Pre iné krajiny som videl prognózy od päť až do 15 percent. Ale sú to skôr expertné odhady, keďže zatiaľ nemáme dáta.

Viete odhadnúť, aký vplyv bude mať kríza na slovenskú ekonomiku?

Môžem iba odhadovať. Možno rádovo 10 percent.

Aké sú zlé opatrenia, ktoré by sa nemali robiť?

Nemala by sa rozdávať podpora všetkým. Napríklad v Spojených štátoch prezident navrhol, že pošle dávku tisíc amerických dolárov skoro všetkým obyvateľom. V Hongkongu je na stole návrh vlády rozoslať všetkým rezidentom 10-tisíc hongkonských dolárov. Príde mi to ako plytvanie peňazí, ktorých budeme mať veľmi málo. Rozdávali by sme aj veľkým segmentom populácie, ktorých príjmy sú viac menej bezpečné.

Ktoré sú to?

Napríklad 20 percent populácie sú dôchodcovia, ktorí budú poberať svoje dôchodky. Im nepotrebujeme dať niečo extra. Príjmy zamestnancov štátnej správy sú tiež v relatívnom bezpečí. Tiež máme segmenty priemyslu alebo služieb, ktoré môžu ďalej fungovať. Či už sú to služby využívajúce home office alebo firmy, ktoré netrpia výpadkami dodávateľov.

Ešte sú nejaké navrhované zlé riešenia?

Ide mi hlavne o plošné opatrenia. Hospodársky pokles je želaný z pohľadu toho, ako potrebujeme bojovať proti epidémii. Chceme, aby ľudia zostali doma.

