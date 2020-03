Ekonomika sa zastaví. Epidémia a hospodárska kríza dosiahnu vrchol v júni

18.03.2020, 11:04 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Priebeh epidemiologickej krízy a následne krízy ekonomickej v súvislosti s Covid-19 nebude v Európe taký rýchly ako v Číne, zhodujú sa analytici. Kým vrchol epidémie bude zaznamenaný o dva až tri mesiace, hospodárske následky bude cítiť ekonomika pol roka.

Kým Čína krízu zvládla relatívne rýchlo a teraz celý svet poučuje, ako by mal postupovať, situácia v Európe bude problematickejšia. Dôvodom sú nedostatočne rýchlo zavedené preventívne opatrenia, nízky počet testovaných pacientov, ale aj neochota mnohých krajín vynútiť si karanténu.

Vrchol epidémie

Ako dôležité je zaviesť karanténu a sociálne odlúčenie čím skôr, ukazujú výpočty čínskych vedcov. Tí podľa svojich modelov tvrdia, že ak by vlády prišli s opatreniami o tri týždne skôr, znížili by počet potvrdených nákaz až o 95 percent. Pokiaľ by s nimi prišli o týždeň skôr, znížili by počet nákaz o 66 percent. Ak by ich zaviedli o tri týždne neskôr, počet infikovaných by vzrástol 18-násobne.

Napriek tomu, že Slovensko zaviedlo prísne opatrenia skoro, neboli príliš dôsledné. Cestovatelia zo zahraničia nemali povinnosť ísť do karantény, čím mohli nainfikovať desiatky či stovky ďalších ľudí. Epidémii Covid-19 vláda nezabránila, no výrazne zmenšila jej rozsah.

Neprehliadnite Ivan Mikloš: Situácia je naozaj vážna

Názor | Bývalý minister financií navrhuje, ako pomôcť slovenským podnikateľom...

Ivan Mikloš: Situácia je naozaj vážna Čierna labuť sa vrátila. Hrozí najväčšou ekonomickou krízou našej doby

10 odporúčaní, čo by mala spraviť slovenská vláda na záchranu ekonomiky

Podľa prognóz Inštitútu zdravotnej politiky zverejnených v utorok sa v najpravdepodobnejšom scenári nakazí iba desať percent slovenskej populácie. Zavedenými opatreniami sa bude nákaza rozširovať pomalšie v priestore aj čase. Vrchol epidémie tak môžeme vidieť až o 110 dní.

Model podlieha vysokej neistote a pravdepodobne je príliš pesimistický, pretože autori počítali s R0 na úrovni štyroch. V každom prípade je to prvé hmatateľné číslo, o ktoré sa môže vláda a ekonómovia oprieť.

Z analýzy vyplýva, že snaha o silné preventívne opatrenia dokáže ochrániť slovenský zdravotnícky systém pred kolapsom, avšak za cenu obrovských výpadkov na strane ekonomiky. Následkom môže byť vlna bankrotov slovenských živnostníkov a firiem.

Krajiny, ktoré prišli s menej razantnými opatreniami, napríklad Británia, dosiahnu vrchol epidémie skôr, už o dva mesiace, pričom sa môže nakaziť viac ako polovica populácie. Bude to však za cenu kolapsu zdravotného systému. Dokonca Švajčiarsko v utorok varovalo, že súčasný nárast počtu infikovaných dokáže zvládať už iba dni.

Vrchol krízy

V každom prípade mesiace výpadku ekonomickej aktivity budú mať na ekonomiku, pokiaľ štát neprijme radikálne kroky, silné negatívne následky. Kým v Číne bola epidémia relatívne slabá, ekonomické dáta za január a február skončili hlboko pod najhoršími očakávaniami. Podľa predpokladov by mala čínska ekonomika cítiť negatívne následky vírusu ešte pol roka.

Jedna z prvých analytických spoločností, ktorá prepočítala následky epidémie v Európe, bola Capital Economics. Tí v utorok zverejnili neradostné čísla. Očakáva, že ekonomika eurozóny v prvom kvartáli tohto roka poklesne o 2,5 percenta. V druhom kvartáli bude pokles päťnásobne väčší, nepredstaviteľných 12,5 percenta.

Mnoho ekonomických sektorov sa zastaví na mesiace. Turizmus, cestovanie a zábava sú na vrchole pyramídy problémov. Ostatné sektory budú zasiahnuté tiež, pretože ľudia budú šetriť a odkladať výdavky. Firmy prestanú investovať.

Keďže vrchol epidémie príde o tri mesiace, problémy sa prenesú aj do tretieho kvartálu. Prísna karanténa a sociálne odlúčenia budú trvať do júna a potom sa budú postupne uvoľňovať. Ekonomika by mohla následne v treťom kvartáli prudko vzrásť, až o desať percent.

Mnoho bude závisieť od toho, ako sa k problému postavia európske vlády. Situácia ich donúti zvýšiť svoj dlh o desať až 20 percent HDP, čo je násobne viac oproti finančnej kríze z rokov 2008 až 2009. Momentálne očakávania však smerujú k poklesu HDP eurozóny pre tento rok o šesť percent.

Endémia

Veľkým problémom by sa stala situácia, keby sa koronavírus opäť objavil na jeseň a stal sa sezónnou záležitosťou podobne ako chrípka. Napríklad španielska chrípka z roku 1918 sa počas roka vrátila v troch vlnách, pričom tá druhá bola najnebezpečnejšia a zabíjala najzdravších ľudí.

Je pravdepodobné, že vírus sa stane endemickým. Ľudstvo si s ním nakoniec poradí tým, že získa kolektívnu imunitu. Ekonomické následky tohto postupného procesu však budú značne negatívne. Omnoho menej bolestným riešením by bolo použitie účinnej vakcíny a zaočkovanie európskej populácie proti koronavírusu. Tá by mohla byť k dispozícii už na konci roka.