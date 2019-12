Električenka ako bonus pre zamestnancov? Pribudne aj podpora bikesharingu

19.12.2019, 10:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Mestá a obce majú problém so zamestnávaním odborníkov. Nedokážu im zaplatiť viac ako konkurencia u súkromníkov. Siahajú preto aj po menej tradičných benefitoch. Zaplatia električenky a uvažujú aj nad podporou nákladov na požičiavanie bicykla.

V bratislavskej mestskej časti Rača začnú v novom roku svojim zamestnancom prispievať na predplatené cestovné lístky na MHD vo výške 100 eur ročne. Zabijú tak tri muchy jednou ranou.

Budú tým motivovať ľudí, aby presadli z áut do MHD, čím podporia ekologickejšiu dopravu a uvoľnia prepchaté ulice hlavného mesta. Poskytnú benefit zamestnancom, čo je na vysoko konkurečnom pracovnom trhu v Bratislave prezieravé. Niečo podobné zatiaľ iné mestá či mestské štvrte nemajú, ale uvažujú aj o iných benefitoch.

V Rači zatiaľ siahli na benefit k MHD. Sto eur nie je málo. Ročný cestovný lístok v celej Bratislave stojí ročne 264 eur, takže táto mestská časť zaplatí necelých 40 percent z ceny. Pri benefite je však podmienka, že ho dostane len človek, ktorí na miestnom úrade už pracuje aspoň rok a na trvalý pomer.

„Podmienku jeden rok sme dali práve z dôvodu, aby sa nestalo, že niekto príde ako nový zamestnanec, dá si preplatiť električenku a na druhý deň odíde,“ vysvetľuje hovorca Rače Michal Drotován.

Nejasné čísla

Koľko percent zamestnancov dochádza do práce autom a koľko používa MHD však v Rači nevedia. Preto nedokážu ani presne odhadnúť, koľko bude tento benefit stáť.

„Ak by to využili úplne všetci zamestnanci, čo nepredpokladáme, išlo by o sumu 14-tisíc eur, čo by bolo platené z rozpočtovaných prostriedkov na mzdy,“ dodáva M. Drotován.

V bratislavskom Starom meste nie sú takí štedrí k zamestnancom ako Rača. MHD mestská časť vyplatí len vtedy, ak ju zamestnanci využívajú v súvislosti s výkonom ich práce. „Okrem toho zamestnancovi, ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje dvojnásobok životného minima, poskytujeme príspevok 10 eur,“ dodáva hovorca Starého mesta Matej Števove.

Bratislavský magistrát tiež nemá presné čísla o počte zamestnancov, ktorí využívajú MHD. Hovorca Bratislavy Peter Bubla však odhaduje, že minimálne polovica zamestnancov dochádza do práce inak ako autom.

„Máme veľa nadšených cyklistov, viacero ľudí dochádzajúcich z regiónu využíva regionálne autobusy a vlaky v kombinácii s MHD a niekoľkí kolegovia prichádzajú pešo,“ informuje.

Hlavné mesto však o benefite preplácania nákladov na hromadnú dopravu už rokuje s Dopravným podnikom Bratislava. Tieto rokovania zatiaľ nie sú ukončené.

V Prievidzi motivujú na hromadnú dopravu skôr verejnosť ako zamestnancov mestského úradu. Pred dvoma rokmi zaviedli bezplatnú MHD pre darcov krvi. Mesto tiež nemá presné dáta o tom, koľko zamestnancov využíva hromadnú dopravu. „Veľmi hrubý odhad je jedna tretina zamestnancov,“ odhaduje hovorca Prievidze Michal Ďureje.

Verejný bicykel, bikesharing v Košiciach od AntikuZdroj: Antik

Aj kolobežky

Mestské časti Bratislavy či mestá na Slovensku môžu aspoň čiastočne konkurovať súkromným firmám. Aj v súkromnom firemnom sektore je príspevok na dochádzanie za prácou bežným benefitom. Vo väčšej miere sa využíva na dochádzanie za prácou mimo miesta bydliska.

„Príspevok na MHD sme zaznamenali len v jednotkách firiem v Bratislave,“ dodáva marketingový manažér portálu Profesia.sk Martin Menšík.

Na konkurenčnom trh sú aj spoločnosti, ktoré zaviedli ako benefit firemné elektrické kolobežky pre zamestnancov.

Firmy majú bežne v dopravných benefitoch napríklad firemný účet pre jazdy autami v službách zdieľanej ekonomiky ako Uber, Bolt alebo Hopin. Bežne sa prepláca aj taxík do istej sumy.

Bikesharing ako bonus

Ľudia do práce okrem áut a MHD chodia aj na bicykli. V mestskej mobilite bicyklovanie podporujú už viaceré mestá, ktoré spustili aj požičiavanie.

Rača nevylučuje, že benefit rozšíri aj na príspevok na bikesharing. „Rokujeme aj s Antik Bikesharing aj so Slovnaftbajk o rozšírení do Rače. Ak to bude možné uvažujeme o rozšírení podpory aj pre zamestnancov mestskej časti,“ uvádza M. Drotován.

Požičiavanie bicyklov pritom nie je úplne lacná záležitosť. Slovnaftbajk si účtuje za ročný paušál skoro 30 eur plus 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy. Firma Antik v Košiciach má podobnú cenovú politiku.

Bicyklovanie podporuje aj Trnava. Jej primátor Peter Bročka je vášnivý propagátor. Mesto síce neprepláca náklady na MHD a ani to neplánuje, ale pracovníci mestského úradu majú možnosť využívať služobné bicykle aj na súkromné účely. Dostávajú aj 20-eurový kredit na sezónu trnavského bikesharingu.

„Okrem toho sa ich snažíme na využívanie nemotorovej dopravy motivovať rôznymi aktivitami ako napríklad Do práce na bicykli či Európsky týždeň mobility,“ dodáva hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.

Službu zdieľania bicyklov má aj Prievidza. Priamo zamestnancom síce finančne bikesharing neprepláca, ale snaží sa podporovať akcie týždňa mobility. Smerujú k obmedzovaniu individuálnej automobilovej dopravy. „Snažíme sa o podporu projektu zdieľaný bicykel. V roku 2020 plánujeme túto službu podporiť sumou 15-tisíc eur,“ dodáva M. Ďureje.