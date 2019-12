Električky až do Dúbravky do konca roka nebudú, avizuje Vallo

21.12.2019, 13:19 | TASR

Električky do bratislavskej mestskej časti Dúbravka do konca roka nezačnú premávať. Na sociálnej sieti to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Dôvodom je naďalej nedoriešený spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace, z ktorej je napájané trakčné vedenie pre električkovú trať. Električky od štvrtka premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi.