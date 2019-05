Energetická agentúra sa po dekáde vyjadrila ku kríze klímy: Bez jadra to nepôjde

29.05.2019, 19:28 | TASR

Bez rozvoja jadrovej energetiky je dosiahnutie cieľov v ochrane klímy ohrozené. Hrozí, že sa dostanú do ovzdušia ročne ďalšie milióny ton oxidu uhličitého (CO2). Konštatovala to vo svojej najnovšej správe Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Agentúra sa k téme vyjadrila prvýkrát takmer po desiatich rokoch.

Výroba elektriny v jadrových elektrárňach je po hydroelektrárňach druhým hlavným zdrojom výroby elektrickej energie na svete. V priemyselných štátoch, akými sú USA, Európa a Japonsko, sa v uplynulých 30 rokoch jadrové elektrárne stali hlavným zdrojom výroby elektriny s nízkym podielom CO 2 .



V Nemecku sa má v roku 2022 odpojiť od siete posledný jadrový blok. Atómky sa pokladajú za nedostatočne bezpečné a stále chýba aj možnosť, kde odkladať vyhorené jadrové palivo. Energetické spoločnosti neustále opakujú, že v dôsledku postupného odpájania jadrových blokov od siete musia viac pracovať tepelné elektrárne, aby sa zabezpečil dostatok elektrickej energie. Informoval o tom portál FAZ.net.

IEA upozornila na to, že mnohé zo súčasných jadrových elektrární skončia výrobu, lebo sa skončí ich životnosť alebo to bude dôsledok politických a hospodárskych dôvodov. Ani štáty, ktoré vidia budúcnosť jadrových elektrární, nerobia dosť na to, aby ich udržali v prevádzke.



Ak sa nič nepodnikne, priemyselné krajiny stratia do roku 2025 štvrtiny kapacity jadrových elektrární. Až o dve tretiny klesne ich výkon do roku 2040. To môže viesť k tomu, že sa do ovzdušia dostanú až štyri miliardy ton CO 2 .



IEA preto žiada, aby sa atómová energia znovu stala súčasťou medzinárodnej agendy energetickej politiky. Výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol uviedol, že bez dôležitého podielu jadrovej energetiky sa budú čoraz ťažšie dosahovať ciele v oblasti ochrany klímy planéty.