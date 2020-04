EP odmietol zdieľanie dlhov. Koronabondy nahradia dlhopisy kryté rozpočtom Únie

I. Štefanec tiež zdôraznil, že EP odmietol nezodpovedné ručenie za dlhy, čo by mohlo viesť k poškodeniu meny euro, a to by malo v tejto situácii katastrofálny dosah. „Môj názor a aj frakcie EPP je, že odmietame spoločné zdieľanie dlhov, pretože koronabondy by sa mohli stať koronavírusom pre európsku ekonomiku,“ dodal. Podľa jeho slov europoslanci konali v línii, ktorú minulý týždeň nastolili ministri financií EÚ.