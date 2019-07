Erdogan sa zahráva s ohňom

15.07.2019, 18:00 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Názor | Turecký prezident sa rozhodol, že dodrží dohodu s Ruskom o nákupe protilietadlového obranného systému S-400. Americká strana v reakcii ohlásila skoré zavedenie sankcií, ktoré ešte zhoršia ekonomickú situáciu v Turecku. Medzitým Recep Tayyip Erdogan odvolal centrálneho bankára a plánuje znižovanie sadzieb, čo sa prejaví aj na hodnote tureckej líry. Turecký prezident sa dostáva do konfliktu aj s EÚ, keď krajina ťaží zemný plyn v sporných cyperských vodách. R. T. Erdogan sa pustil do boja na viacerých frontoch. Situáciu nemusí on ani Turecko ustáť.