Érsek chce riešiť vyťaženú trať Bratislava – Komárno. Regiojet už dodal ponuku

05.02.2019, 16:52 | TASR

Do týždňa by mohlo byť jasné, ako vyriešiť situáciu na vyťaženej trati Bratislava – Komárno. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že v súčasnosti sa analyzuje ponuka od spoločnosti RegioJet. Á. Érsek informoval, že v utorok dostal rezort dopravy ponuku od dopravcu RegioJet, ktorá sa momentálne analyzuje.