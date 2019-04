Érsek: Na spojenie Bratislavy s Košicami sa nevybralo najšťastnejšie riešenie

20.04.2019, 14:09 | TASR

V prípade trasovania spojenia Bratislavy s Košicami sa nevybralo najšťastnejšie riešenie. Ak by bola zvolená južná trasa, výstavba by šla rýchlejšie. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že na súčasnej trase diaľnice sú zložité podmienky.