Ešte nikomu nedlhujete v biznise? Možno vás zasiahne bumerang

Tovar dodaný, služby urobené, ale platba žiadna. Ak vás takéto problémy v biznise obchádzajú, patríte k šťastnejším výnimkám. Aktuálne trendy totiž ukazujú pravý opak.

Keď sa chcete dostať k svojim peniazom a očakávate od obchodného partnera splatnosť faktúry v riadnej lehote, na Slovensku sa poriadne načakáte. To, aká dlhá môže byť splatnosť faktúr, určuje Obchodný zákonník. Lepšie povedané, určuje len maximálnu lehotu, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní od doručenia faktúry. No nie vždy na to firmy dbajú a bumerangový efekt na seba nemusí dať dlho čakať.

Platby až 36 dní po splatnosti

Ani mesiac často nestačí na to, aby došlo k úhrade faktúr... Na Slovensku sa takéto platby priemerne realizujú až za 36 dní, čo prevyšuje počet dní v kalendárnom mesiaci. „Patríme medzi krajiny, kde sa doba splatnosti faktúr pre koncových, ale aj pre biznis zákazníkov, pohybuje na hornej hranici. Celkovo za Európu bola vlani doba splatnosti faktúr 34 dní,“ hovorí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

