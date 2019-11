Euro bola strategická chyba, tvrdí guvernér maďarskej centrálnej banky

04.11.2019, 09:06 | ČTK

Euro bola strategická chyba, napísal guvernér maďarskej centrálnej banky do nedeľného vydania denníka Financial Times. Jednotliví členovia by mali mať možnosť v najbližších desaťročiach eurozónu opustiť a tí, ktorí v nej zostanú, by sa mali pokúsiť vytvoriť udržateľnú globálnu menu, uvádza György Matolcsy, ktorého krajina nie je členom spoločenstva platiaceho eurom a podobne ako Česká republika si nestanovila termín, do kedy sa euro zaväzuje prijať.