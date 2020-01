Európa chystá reakciu na Irán. Preferuje dialóg

06.01.2020, 11:18 | TASR

Európski signatári jadrovej dohody s Iránom budú v priebehu tohto týždňa reagovať na oznámenie Teheránu, podľa ktorého už naďalej nebude dodržiavať obmedzenia stanovené dohovorom z roku 2015. Uviedol to v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, informovala agentúra AP.

Francúzsko, Británia a Nemecko sa spolu s ďalšími dvoma signatármi – Ruskom a Čínou – snažia zachovať jadrovú dohodu, keď od nej v roku 2018 po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa odstúpili Spojené štáty. Teherán v uplynulých mesiacoch porušil niektoré z obmedzení z tejto dohody v rámci postupného zvyšovania tlaku, ktorým chce dosiahnuť zmiernenie opätovných sankcií USA.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas uviedol, že trojica európskych krajín sa spojí s Iránom a Medzinárodnou agentúrou OSN pre atómovú energiu (MAAE) a následne urobí koordinované rozhodnutie. „Môže to byť prvý krok k ukončeniu tejto dohody, čo by bolo veľkou stratou, a preto veci veľmi, veľmi zodpovedne zvážime,“ povedal pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.

Šéf nemeckej diplomacie v reakcii na vyjadrenia Trumpa zdôraznil, že „nie je veľmi užitočné“ vyhrážať sa Iraku, keď jeho parlament hlasoval za požiadavku, aby z krajiny odišli americkí vojaci. Trump po nedeľňajšom hlasovaní irackého parlamentu vyhlásil, že Spojené štáty by z Iraku neodišli bez toho, aby im zaplatili za roky vojenských investícií v tejto krajine.

Ak by americkí vojaci museli odísť, Washington by podľa Trumpa uvalil na Bagdad „veľmi prísne“ hospodárske sankcie. Maas pripomenul, že medzinárodné spoločenstvo „vložilo veľmi veľa“ do pomoci so stabilizáciou a obnovou Iraku, no „ak sa situácia bude vyvíjať týmto smerom, hrozí, že toto všetko bude stratené“.

„Myslím si, že správnou cestou je presviedčať Irak nie vyhrážkami, ale argumentmi, a tých je množstvo, ale posledné slovo má, samozrejme, Irak,“ dodal.