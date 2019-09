Európa podľa Leyenovej: zvíťazila rodovo vyvážená komisia, krajiny V4 stratia

12.09.2019, 11:14 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Názor | Nová predsedníčka Európskej komisie (EK) dostala v utorok možnosť pretaviť svoje predstavy o vyváženej Európe do reality. Predstavila 27 členov kolégia komisárov, pričom vsadila najmä na rodovú vyváženosť. Európa tak po novom bude mať 13 komisárok. Regionálna vyváženosť, z hľadiska rozdelenia sily portfólií, je však na tom už horšie. Doplatí na ňu väčšina krajín zo zoskupenia V4.

V dosluhujúcej Komisii Jeana-Claudea Junckera dominovalo zastúpenie mužov, ktoré voči ženám predstavovalo pomer 19:9. Zloženie komisie pod taktovkou Ursuly von der Leyenovej by malo tento pomer zvrátiť. Ak vypočúvanie kandidátov a kandidátok, ktoré by malo začať 30. septembra, dopadne úspešne, pomer mužov voči ženám bude 14 ku 13. Išlo by tak o Komisiu, ktorá sa historicky po prvý krát najviac priblíži rodovej vyváženosti.

Tvrdenia U. Von der Leyenovej, že nový tím komisárov má byť vyvážený aj z geografického hľadiska, však už natoľko presvedčivé nie sú. Najsilnejšie portfólia si medzi sebou rozdelia západné krajiny, čo s výnimkou Poľska, ktoré bude zodpovedať za portfólio poľnohospodárstva, pocítia najmä krajiny V4.

