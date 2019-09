Európa si pod sebou píli konár. Daň z letectva bude ďalšou ranou pre ekonomiku

12.09.2019, 12:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

V Európe sa čoraz viac hovorí o uvalení environmentálnych daní na leteckú dopravu. Po Francúzsku sa o tejto téme horúco diskutuje už aj v Nemecku. Ochrana životného prostredia sa stala kvôli klimatickej zmene vážnejšou agendou, ako tomu bolo doposiaľ. Na druhej strane dodatočné dane z leteckej prepravy zdražejú ľuďom cestovanie a obchodovanie, čo bude mať negatívny vplyv na rozvoj celej ekonomiky. Pôjde o nesmierny spoločenský hazard, myslí si ekonóm.

S blížiacim sa zasadnutím nemeckého klimatického kabinetu šéfka nemeckej vládnej strany CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala koaličných partnerov, aby urýchlili zmeny týkajúce sa znižovania emisií.

„Teraz musíme prepnúť do režimu turbo,“ povedala A. Krampová-Karrenbauerová v letnom rozhovore pre ARD. Podľa nej by Nemecko malo stihnúť splniť čo najrýchlejšie ciele ochrany klímy stanovené pre rok 2020, spoľahlivo zvládnuť potom tie pre rok 2030, aby sa krajina do roku 2050 stala uhlíkovo neutrálnou.

