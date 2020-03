Europoslanec: Všetci vieme, že nás čaká recesia. Otázka je, aká dlhá a hlboká bude

26.03.2020, 12:00 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Europarlament historicky prvýkrát zasadá na diaľku a hlasovať bude elektronicky. Rozhodovať bude najmä o dôležitej finančnej „prvej pomoci“ členským štátom, o uvoľnení peňazí z kohéznych fondov, teda eurofondov na zmiernenie následkov krízy vyvolanej epidémiou koronavírusu. Schválenie návrhu poslancami je isté, hovorí o hlasovaní a ďalších krokoch potrebných na vyrovnanie sa s krízou europoslanec Vladimír Bilčík.

V rozhovore sa tiež dozviete: čo môže na Slovensku brániť efektívnemu čerpaniu EÚ fondov na koronavírus

čo musí únia zmeniť, aby zvládla ekonomickú krízu a zabránila svojmu rozpadu

ako v súčasnosti pracuje Európsky parlament a ako vie pomôcť

či má euroval kapacitu napríklad pomôcť Taliansku okamžite

Europarlament bude rozhodovať o návrhu Európskej komisie uvoľniť členským štátom nevyčerpané peniaze z eurofondov vo výške približne 37 miliárd, ktoré tam zostali z tohto programového obdobia. Slovensku pripadne celkovo 2,4 miliardy eur.

Presne tak, naša podstatná politická úloha je schváliť to. Verím, že v europarlamente bude mať tento návrh podporu drvivej väčšiny poslancov. Ja za to budem určite hlasovať. Návrh už má zároveň súhlas členských štátov v Rade ministrov. Táto legislatíva bude znamenať, že uvoľníme finančnú podporu členským štátom, ale zároveň aj štátom, ktoré rokujú o vstupe do Európskej únie, čiže to bude širšie rozhodnutie.

Pri tomto hlasovaní sa rozhoduje aj o podmienkach využitia tých peňazí?



Schválime rámcový návrh takejto flexibility. Bude pomerne značná, štátom rozviažeme ruky pri využití peňazí tak, aby sa lepšie vysporiadali s hospodárskymi stratami, ktoré súvisia s koronavírusom. A podstatou nášho rozhodnutia bude aj objem takýchto peňazí, keď teda Slovensko bude mať možnosť čerpať zhruba až 2,4 miliardy eur. To nie je málo.

A je to aj preto, že Slovensko nebolo schopné v minulých rokoch úspešne čerpať eurofondy. Bola to Achillova päta všetkých predošlých slovenských vlád. Takže skôr ako o dostatočný objem peňazí alebo o to, či sa budú dať flexibilne využiť, mám obavu, či bude Slovenská republika schopná ich úspešne, účinne a férovo vyčerpať.

V tejto súvislosti mám asi najväčšiu obavu o našu

