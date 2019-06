Európske krajiny handrkujú s najvyššími postami v EÚ

20.06.2019, 16:30 | Jaroslav Fabok

Kto získa post predsedu Európskej komisie (EK), prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) alebo pozíciu eurokomisára? Členské krajiny EÚ spustili proces, v ktorom si vymedzujú svoje záujmy a požiadavky pri obsadzovaní najdôležitejších postov v únii. O kľúčové funkcie sa zrejme pobijú Nemci a Francúzi, ale každý z členských štátov sa za zatvorenými dverami pokúša vyjednať si čo možno najlepšiu pozíciu pre svojho favorita.

Nemecko by bolo najradšej, keby získalo post predsedu Európskej komisie a zároveň aj prezidenta ECB. Ideálny scenár pre Nemcov by bol, ak by J. C. Junckera na pozícii predsedu EK nahradil Manfred Weber z Európskej ľudovej strany (EPP). M. Weberovi sú zatiaľ pripisované najvyššie šance na obsadenie tejto funkcie. Zabezpečiť si zároveň funkciu prezidenta Európskej komisie aj prezidenta ECB je politicky nepriechodné.

Keďže podpora M. Webera od francúzskeho prezidenta je limitovaná, hovorí sa o tom, že Nemecko je ochotné vzdať sa nároku na šéfa EK výmenou za získanie najvyššieho postu v ECB, tvrdí Bloomberg.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť