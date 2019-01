Európske vlaky čelia veľkej konkurencii, čínsky kolos má už celosvetový dosah

20.01.2019, 20:02 | TASR

V Európskej komisii (EK) sa diskutuje o možnom zlúčení vlakovej divízie nemeckého Siemensu a francúzskej spoločnosti Alstom. Podľa nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová pri rozhodovaní o ich fúzii urobila na jednej strane všetko dobre, a súčasne aj všetko zle.

Ak sa totiž na problém pozerá len z pohľadu Európy, potom by všetky súpravy ICE a TGV pochádzali od jednej spoločnosti. Nový koncern by totiž na európskom trhu dominoval. Nemal by mu kto vážne konkurovať.

V tomto prípade by očakávané rozhodnutie komisárka na vytvorenie „Airbusu na koľajniciach“ dať nemala. Lenže Európa sa musí pripraviť aj na konkurenciu z Číny a Spojených štátov.

Pred štyrmi rokmi v Číne došlo k zjednoteniu firiem vyrábajúcich koľajové súpravy. Vznikol kolos CRRC, ktorý má teraz už celosvetový dosah. V odvetví je s náskokom najväčší. A zostane ním aj po zlúčení vlakových divízií Siemensu a Alstomu.

Pekinská vláda silno podporuje expanziu CRRC aj za hranicami krajiny. Hra v odvetví na celom svete nie je už férová. Siemens, Alstom a kanadský Bombardier sa obávajú gigantov v odvetví z jasných dôvodov.

Doteraz sa výrobcovia vlakových súprav z Číny a Spojených štátov presadili v Indii, Afrike, Turecku a v Rusku. V nasledujúcich rokoch sa očakáva ich vstup aj do strednej Európy.

EK spojenie divízií Siemensu a Alstomu zrejme schváli. Otázkou zostáva, či nový európsky šampión v železničnom odvetví bude na amerických a čínskych konkurentov stačiť. Tí už teraz majú pred Európou solídny náskok.