Brusel sa chystá vytiahnuť do boja euroval. Zachraňovať má celú Európu

Záchranný fond Európskej únie (EÚ) so 410 miliardami eur je pripravený na boj s koronavírusom. Únia pripravuje krízové riešenia. Medzi ne pribudlo, že dlhy štátov môžu rásť aj nad dohodnuté rozpočtové pravidlá a v hre sú aj koronadlhopisy.

Pred 10 rokmi sa z dočasného a trvalého eurovalu zachraňovalo Grécko a neskôr aj európske banky. Táto pomoc opäť vstupuje na scénu. Tentoraz by mala zachrániť celú Európu pred následkami koronavírusu.

Ministri financií eurozóny v utorok večer predbežne odsúhlasili, že záchranný fond eurozóny (ESM), známy ako stály euroval, môže v budúcnosti krajinám s eurom poskytovať pôžičky až do výšky dvoch percent HDP.

Možnosť využiť euroval na pomoc v boji s koronavírusovou krízou musia ešte schváliť lídri únie na štvrtkovom samite. Problém môže byť v tom, že ministri sa zatiaľ nedohodli ako budú pôžičky z eurovalu fungovať.

„Ak by to malo byť rovnaké, ako pri pôžičkách počas krízy eurozóny v rokoch 2010-13 vrátane rozpočtového dohľadu veriteľov či schvaľovania rozpočtových plánov, krajiny by to mohlo odradiť od žiadosti o pomoc,“ myslí Radovan Geist, zakladateľ Euractiv.sk.

Najmä Nemecko a Holandsko, ktoré sú známe rozpočtovou zodpovednosťou, budú trvať na nejakej forme kontroly nad spôsobom použitia peňazí z eurovalu.

Ministri eurozóny tiež odsúhlasili, že vo výnimočných prípadoch by pomoc z eurovalu mohla prekročiť dve percentá HDP. V akých prípadoch to bude možné prekročiť ešte nie je jasné. R. Geist odhaduje, že výnimka sa pravdepodobne bude odvíjať od hĺbky krízy v jednotlivých krajinách, čiže napríklad poklesom HDP.

Euroval ako doplnok

Záchranný fond má dnes na úverovú pomoc k dispozícii 410 miliárd eur. Na pomoc všetkým zasiahnutým krajinám v eurozóne to zrejme nebude stačiť. Odborníci preto tvrdia, že euroval bude len doplnkovým nástrojom.

